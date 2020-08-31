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برلمان

نائب: قوانين التأمين الصحى والمهن الطبية والتصالح فى مخالفات البناء من أهم إنجازات البرلمان

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن البرلمان أصدر عدد من القوانين الهامة خلال أدوار الإنعقاد الخمسة أبرزها قانون التأمين الصحى الشامل ، والذى يتم تطبيقه على كل المحافظات وبدأ تطبيقه فى محافظة بورسعيد.

وأضاف الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون المهن الطبية من أهم القوانين التى أصدارها مجلس النواب والتى تساهم فى تحسين دخل الطبيب ، بالإضافة إلى إصدار البرلمان لقانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون المرور وقانون التجارب السريرية.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن هناك عدد من القوانين المتبقية التى لم يصدرها مجلس النواب فى قطاع الصحة وهى قانون العلاج الطبيعى وقانون المسئولية الطبية والذى اعترضت عليه وزارة العدل ، حيث يستهدف القانون إحداث تسهيلات على الأطباء وتفادى الأخطاء الطبية ، خاصة وأن الأطباء معرضين للأخطاء الطبية.

وكان قد أعلن الدكتور علي عبد العال، يوم الأثنين 24 أغسطس،  فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

و في مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.

فيما نظر المجلس  في مجال الاقتراح برغبة  (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼  من البيانات العاجلة.

وأوضح أنه ميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من  الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقرير، نظر منها المجلس (1468).

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت باللجانالنوعية فقد بلغ عددها (29) زيارة ميدانية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعانى منها العديد من المناطق.
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