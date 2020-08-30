بالصور.. رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الطالب إبراهيم عبد الناصر

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية اليوم، الطالب إبراهيم عبد الناصر، (بائع الفريسكا) الحاصل على مجموع 99.6% فى الثانوية العامة، وتمكن من الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب.





ونقل رئيس الجامعة للطالب تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذى قرر تقديم منحة كاملة للشاب للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ومبلغ شهرى ليستطيع تخفيف ضغط العمل والتفرغ التام للدراسة.





كما عرض رئيس الجامعة على الطالب الدراسة بالبرنامج الدولى، مؤكدًا أن الجامعة من جانبها ستقدم كل الدعم والعون للطالب المتفوق للاستمرار فى تحقيق التميز.





وأشاد رئيس الجامعة بكفاح الشاب وإصراره على تحقيق حلمه رغم كل الظروف، مؤكدًا أنه نموذج يحتذى وصاحب إرادة وقوة وعزيمة في تحقيق الهدف وأحد صناع الأمل لغيره من الشباب، داعيًا إياه ضرورة الاستمرار في الجد والاجتهاد والمثابرة ليكون من أفضل أطباء مصر فى المستقبل.





وأعرب الدكتور هشام جابر عن فخره بكفاح الطالب وتحديد الهدف، وتمسكه بجامعة الإسكندرية كواحدة من أعرق الكليات وتزخر بأساتذة عظام، وأكد أنه بصفة شخصية سيدعمه كما ندعم كل النماذج الناجحة من الشباب لبناء مجتمع قوى.



