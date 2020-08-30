قطع المياه عن القناطر الخيرية غدا .. تعرف على المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/٣١ وحتى الساعة الرابعة فجر الثلاثاء، نظرا لأعمال الغسيل والتطهير الدوري لشبكات المياه.





وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الارضي.





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من جانبه أكد المهندس منصور بدوي ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حرص الشركة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمه للمواطنين واكتساب رضاهم؛ وذلك من خلال تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة.





وأوضح أن مراكز خدمة العملاء تغطى جميع مناطق محافظة الجيزة، حيث يوجد عدد ٢٣ مركز حاليا، وجاري إنشاء مراكز خدمة عملاء جديدة لتغطية باقي المناطق بالمحافظة.





وأشار إلي أن الشركه تهدف إلي العمل علي رفع كفاءة العاملين وتطوير العمل بالشركة ومواكبة التطورات الحديثة بما يساهم في تقديم خدمات مميزة للمواطنين.





وأكد بدوى، أن الشركة وفرت للعملاء خدمة تسجيل قراءة العداد من خلال تطبيق قراءتي، وسداد الفواتير من خلال تطبيق ١٢٥، مما يسهل على المشترك الحصول على الخدمة فى أسرع وقت وبأعلى جودة.