نيويورك تايمز: سلوك أردوغان الاستفزازي والمتهور وراء اشتعال أزمة المتوسط

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن سلوك الرئيس التركي رجب طيب أدروغان الاستفزازي والمتهور وتاريخه في استعداء دول الشرق الأوسط، هو السبب الرئيسي في أزمة شرق المتوسط مع اليونان.





وأضافت الصحفية في افتتاحية نشرتها، اليوم الأحد: "تركيا وجدت نفسها في حالة عزلة شديدة أمام تحالف عدة دول على رأسها اليونان ومصر والأردن وإيطاليا وقبرص، فسلوك أردوغان المتهور والعدائي في سوريا وليبيا وحتى في تركيا، ساهم في اشتعال تلك الأزمة".





وتابعت: "لو كانت هذه الأزمة قد اشتعلت في وقت سابق، لكانت الولايات المتحدة تدخلت بين تركيا واليونان بصفتهما دولتان في حلف شمال الأطلسي، كما حدث حينما كاد البلدان يدخلان في حرب عام 1996، ورغم ذلك جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لاحتواء الأزمة لم تؤتي بثمارها".





وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي ورقة ضغط ضد تركيا، خاصة منذ تولي ترامب منصبه، الذي لم يتوانه في سياسته المناهضة للاتحاد الأوروبي، مؤكدةً أن فرصة انضمام تركيا للاتحاد ضئيلة للغاية.





في وقت سابق، من اليوم الأحد، اعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسي، فلورانس بارلي، أن التوترات الحالية حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مرتبطة بـ "سلوك تركيا الذي يعد تصعيدا".





وأضافت: "تركيا تعترض على وجود مناطق اقتصادية حصرية، وتشكك في سيادة دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وربما تعرض للخطر حقا أساسيا هو حرية الملاحة".



