هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد خطيبته؟.. الإفتاء ترد

وأجاب "عبدالسميع"، قائلًا: ليس هناك علاقة شرعية بين الخاطب وخطيبته تجيز له ان يمسك بيدها، ربما بعض الناس تتجاوز لو حدث ذلك أثناء تلبيس الشبكة ويقولون هذة مرة واحدة ولكن لا يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته لأنه ليس محرمًا لها فهى مازالت اجنبية بالنسبة له، وهو غريب عنها، غاية ما هناك ان بينهما وعدًا بالزواج والوعد بالزواج ليس زواجًا وبالتالى لا يجوز ان يمسك بيدها.

هل يجوز للخاطب مسك يد مخطوبته وأن يلبسها الشبكة ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» خلال البث المباشر وتولى الإجابة عنه الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء.





وقال الدكتور علي فخر، إنه لا يجوز للخاطب مسك يد مخطوبته، مؤكدًا أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة، وكل ما في الأمر أنه واعد أهل الفتاة بالزواج، ولا مانع من زيارتها والجلوس معها بحضور أهلها وذويهم، ولكن أن يمسك يدها ويتلذذ بها فهذا ممنوع لأنه أجنبي عنها»..





حكم تلبيس الشبكة للمخطوبة

أكد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك بيدها، لافتًا إلى أن الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزًا.





وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، ردًا على سؤال: «هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته؟» أن الخاطب رجل أجنبي عن مخطوبته؛ فهو ليس من محارمها، مؤكدًا أنه ليس بين المخطوبين علاقة تتجاوز مجرد الوعد بالزواج.





الخطبة ليست زواجًا

وذكرت أن الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، لافتةً إلى أن للخاطب أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول.



