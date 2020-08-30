AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أمين الفتوى: يجوز الصلاة بالفانلة الحمالات.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:29 م
أمين الفتوى: يجوز
أمين الفتوى: يجوز الصلاة بالفانلة الحمالات
Advertisements
محمود ضاحي
هل تجوز الصلاة بملابس خفيفة حمالات .. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى خلال فيديو أنه يجوز الصلاة بالفانلة الحمالات وعورة الرجل من السرة للركبة..

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا للرجل أن يصلي بالفانلة الداخلية «الحمالات».

وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل تجوز الصلاة بملابس خفيفة؟»، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة عند جمهور العلماء، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، مضيفًا: أما كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين فجائز، والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.

ونبه أمين لجنة الفتوى، أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين على المذهب الحنفي، مؤكدًا أن المرأة يجوز لها أن تصلى مكشوفة الوجه والقدمين والكفين.

جدير بالذكر أن حديث الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء» قَالَ العلماء: الإمام مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة، سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا، وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الصلاة والقدمين مكشوفتين بالنسبة للمرأة .. فيديو

هل يجوز الظهور بملابس البيت أمام المحارم؟.. الإفتاء ترد

أمين الفتوى: لبس المايوه جائز للمرأة بشرط ألا يشف ولا يصف

حكم ارتداء المايوه البوركيني.. الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

هل يجوز الصلاة بـ الفانلة الحمالات بسبب الحر الشديد .. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز قراءة القرآن بالشورت؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

لطلاب علمي علوم.. ننشر الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

أنيقة وعلى الموضة .. أجمل إطلالات رضوى الشربيني

العربية: حكومة الوفاق تدفع بتعزيزات عسكرية إلى خط سرت-الجفرة

وزيرة الدفاع الفرنسية ترفض سلوك تركيا العدائي في المتوسط وتضع شرطا للحوار

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

بحضور النقيب العام.. «جنايات المنيا» تؤجل محاكمة محامين مغاغة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية تساعدك في علاج السكري

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ليلى أحمد زاهر

بلون شعر جديد.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بلوك جديد