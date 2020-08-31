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سيارات

مرسيدس توقف تصنيع اس كلاس كوبيه رسميا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:00 ص
مرسيدس
مرسيدس
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أماني نوار

أكد تقرير ألماني أن مرسيدس بنز تخطط لتخفيض كبير في تشكيلة طرازاتها في الولايات المتحدة ، وذلك بعد أسابيع فقط من وقف إنتاج سيارة سي كلاس سيدان في أمريكا .


وقالت الشركة إن هناك طرازين آخرين سوف يتم وقف إنتاجهما قريبا، وفي بيان صحفي مطول تم استعراض تفاصيل الطراز لعام 2021 ، حيث أعلنت مرسيدس رسميا عن اس كلاس كوبيه ودخولها العام الأخير من الإنتاج ، وسيتم وقف إنتاج النسخ العادية،  في حين أن الترقية الوحيدة التي ستحصل عليها خلال الـ 12 شهرا المقبلة هي إضافة اللون الخارجي الفضي لنسخ الكوبيه.

 

كما سيتم إلغاء سبعة طرازات من مرسيدس في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى طرازين ، وستقوم صانعة السيارت الألمانية بوقف إنتاج كل من سي كلاس كوبيه ، وإي كلاس كوبيه،  في حين ستستمر طرازات الـsuv  في الهيمنة على تشكيلة مرسيدس في الولايات المتحدة .


الجدير بالذكر أن موعد ظهور الجيل القادم من اس كلاس اقترب ، ومن المقرر إطلاقه في هذا الأسبوع ، ولم يحصل الجيل الجديد على نسخ كوبيه.

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