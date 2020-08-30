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سيارات

أمازون تدعم أسطول التوصيل بـ 1800 شاحنة كهربائية من مرسيدس

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت شركة امازون- اكبر شركات بيع التجزئة في العالم- عن نيتها في دعم اسطول التوصيل الخاص بها في أوروبا، بـ 1800 شاحنة كهربائية من مرسيدس .

واكد جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون في بيان للشركة، أن السيارات يجب أن تكون جاهزة للعمل نهاية العام الجاري .
 
وأوضح بيزوس "إن هذا يعد اكبر طلبية للسيارات الكهربائية تحققها مرسيدس بنز حتى الآن".

وقد كشفت امازون في العام الماضي أنها سنشتري 100 ألف سيارة توصيل كهربائية من شركة ريفيان الناشئة، إلا أن الشركة لاتزال في مرحلة الإنتاج .

كما يتضمن الطلب المتقدم إلى "دايلمر"، تزويد الشركة بـ 1200 سيارة من طراز إي سبرينتر ، و600 سيارة فان متوسطة الحجم من طراز إي –فيتو .

وتسببت جائحة كورونا في تراجع مبيعات شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس" الشهر الماضي.

وأكدت مجموعة "دايملر" أن الشركة المملوكة لها مرسيدس بنز قامت ببيع 185 ألفا و836 سيارة في يوليو الماضي متراجعة 2% على أساس سنوي.

وقالت الشركة ان إجمالي مبيعات سياراتها تراجع بنسبة 16.2% في الأشهر السبعة الأولى في هذا العام.
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