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سيارات

مرسيدس تدفع مليار دولار بسبب قضية انبعاثات الديزل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:01 م
دايملر
دايملر
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أماني نوار
كشفت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات انها توصلت ،لتسوية إجراءات قانونية في الولايات المتحدة الامريكية ولكنها تتعلق بتحقيقات في برنامج لخداع  اختبارات انبعاثات قضية الديزل .

واكدت الشركة المصنعة لسيارات مرسيدس بنز ، أن هذه التسوية ستسفر  خسائر كبيرة بنحو 1.4 مليار دولار ، وأشارت مرسيدس أنها تتوقع تأثر تدفقاتها النقدية الحرة في السنوات الثلاثة المقبلة نتيجة لذلك .

كما أن الشركة ستتخذ الشركة جميع التسويات المقترحة خطوة مهمة في مايتعلق بالإجراءات القانونية المتصلة بالديزل  في الولايات المتحدة .

ومن المعروف أن ألمانيا تقاضي المستثمرون في شركة دايملر مطالبين بتعويضات بمليار دولار ، ومتهمين الشركة بالتستر على استخدام برنامج للغش في حجم الانبعاثات من محركات شاحناتها  في قضية  قديمة لها .

 يذكر أن تسببت جائحة كورونا في تراجع مبيعات شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس الشهر الماضيوأكدت مجموعة "دايملر" أن الشركة المملوكة لها مرسيدس بنز قامت ببيع 185 ألفا و836 سيارة في يوليو الماضي متراجعة 2% على أساس سنوي.

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