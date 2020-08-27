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سيارات

سيارات مرسيدس بأقل من 400 ألف جنيه

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:59 ص
سيارات مرسيدس بأقل
سيارات مرسيدس بأقل من 400 ألف جنيه
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منة الله عبد الحميد
لكل سيارة عشاقها، وتتمتع سيارة مرسيدس بفئة كبيرة من محبيها، لذلك فهي تحرص دائمًا على التطور من نفسها لتجمع بين الفخامة والأناقة في آن واحد. 


لذلك قدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز أسعار سيارات مرسيدس، وفقًا لأحد مواقع السيارات الشهير.


مرسيدس C 240 
تتصدر سيارة مرسيدس C 240 قلوب عشاق السيارات لأنها يتوافر فيها العديد من الإمكانيات، فتحة سقف ونوافذ كهربائية وفرش قماش وحساسات كهربائية ونظام توزيع الفرامل EBD، وحساسات ووسائد هوائية للسائق، وتأتي بسعر 240 ألف جنيه موديل 2003. 

Used 2001 Mercedes-Benz C-Class Values & Cars for Sale | Kelley Blue Book
 

مرسيدس C 180
تتمتع سيارة مرسيدس c180 موديل 2011، بفرش جلد ونوافذ كهربائية وكشافات الضباب ومثبت السرعة وحساسات أمامية وخلفية ومقاعد كهربائية وقفل مركزي للأبواب، وتأتي بسعر 320 ألف جنيه. 

مرسيدس C 180 جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى

مرسيدس E200
تتمتع سيارة مرسيدس e200 بنوافذ كهربائية وسعة محرك 2000 سي سي وموديل 2004، وتتوافر فيها جميع وسائل الراحة بداية من نظام التحكم في الطارة ومنع الانزلاق وتأتي بسعر 320 ألف جنيه. 

مرسيدس E 200 2018 جميع الكماليات / اتوماتيك جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى

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