سيارات مرسيدس بأقل من 400 ألف جنيه

لكل سيارة عشاقها، وتتمتع سيارة مرسيدس بفئة كبيرة من محبيها، لذلك فهي تحرص دائمًا على التطور من نفسها لتجمع بين الفخامة والأناقة في آن واحد.









لذلك قدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز أسعار سيارات مرسيدس، وفقًا لأحد مواقع السيارات الشهير.











مرسيدس C 240

تتصدر سيارة مرسيدس C 240 قلوب عشاق السيارات لأنها يتوافر فيها العديد من الإمكانيات، فتحة سقف ونوافذ كهربائية وفرش قماش وحساسات كهربائية ونظام توزيع الفرامل EBD، وحساسات ووسائد هوائية للسائق، وتأتي بسعر 240 ألف جنيه موديل 2003.









مرسيدس C 180

تتمتع سيارة مرسيدس c180 موديل 2011، بفرش جلد ونوافذ كهربائية وكشافات الضباب ومثبت السرعة وحساسات أمامية وخلفية ومقاعد كهربائية وقفل مركزي للأبواب، وتأتي بسعر 320 ألف جنيه.









مرسيدس E200

تتمتع سيارة مرسيدس e200 بنوافذ كهربائية وسعة محرك 2000 سي سي وموديل 2004، وتتوافر فيها جميع وسائل الراحة بداية من نظام التحكم في الطارة ومنع الانزلاق وتأتي بسعر 320 ألف جنيه.







