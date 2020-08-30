تعرف على ترتيب مشروعات التخرج بكلية الإعلام جامعة الأزهر

أعلن الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، عن ترتيب مشروعات التخرج لقسم العلاقات العامة والإعلان، للعام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م، حيث وجه خالص التهنئة للطلاب الذين حصلوا على مراكز متقدمة.









وأكد غانم، على ضرورة الدعم المستمر لأبناء الكلية وخريجيها، وضرورة تشجيع الطلاب المتميزين والمتفوقين دراسيا وأخلاقيا، وضرورة تطوير مشروعات التخرج لتكون مرتبطة بالواقع المجتمعي، داعمة لبناء منظومة أخلاقية راقية، تتسق مع توجه الأزهر الشريف - جامعا وجامعة- في المشاركة في بناء مجتمع يدعو للفضيلة والبناء، وينبذ العنف والهدم بكافة أشكالها.









وضمت اللجنة العلمية لتقييم مشروعات التخرج لـ طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان ، كلا من : الدكتور رزق سعد أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة مصر الدولية، والدكتورة هنادي سلطان مدير عام الإدارة العامة للتدريب الإعلامي بالهيئة العامة للاستعلامات، وصابر البطل مدير الإعلانات بجريدة الجمهورية.









وأشادت اللجنة العلمية، بالأداء المتميز والجهد المبذول من قبل الطلاب لإخراج المشروعات على الوجه الأكمل، رغم الظروف التى مرت بها البلاد، مضيفة أن تلك المشروعات تناولت موضوعات ذات أهمية كبيرة، وتعالج موضوعات حيوية في المجتمع المصري، وعالجت الكثير من القضايا منها أزمة كورونا وقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية ولها أهمية كبيرة على المستوى القومي.









وشهد تقييم تلك المشروعات حضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وأيضًا دعم وحضور كل من الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل الكلية. ووجهت اللجنة الشكر للدكتور رمضان إبراهيم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتور محمد فؤاد المشرف على المشروعات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.









وقامت اللجنة بمناقشة وتقييم ثلاثة عشر مشروعًا تقدم بها طلاب الفرقة الرابعة، وجاءت نتيجة التقييم كالتالي:









المركز الأول:

- مشروع: بلازما نقطة دم تفرق. وهو حملة قومية للتوعية بأهمية التبرع بالدم وخاصة في ظل الظروف الصحية العصيبة.

- مشروع: متصدقش. وهو حملة للتوعية بمخاطر الشائعات وأثرها الضار على المجتمع.









المركز الثاني:

- مشروع: أزهر السلام. وهو حملة توعوية بإبراز جهود الأزهر في نشر السلام.

- مشروع: أهل الرصيف. هي حملة إعلامية توضح مدي أهمية العناية بالمشردين وتسليط الضوء على هذه الظاهرة.

- مشروع: وقت الأرض. وهو حملة إعلانية تهدف إلى التوعية بمخاطر وأضرار الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة وحمايتها.









المركز الثالث:

- مشروع: فرق توقيت. وهو حملة توعوية لإحياء القيم والمبادئ الإيجابية.

- مشروع: مدينة الإنسانية. وهو حملة إعلامية لإبراز جهود الأزهر في تعزيز الأخوة الإنسانية وترسيخ قيم التسامح.

- مشروع: تراث وهوية. وهو حملة إعلامية لتوعية بأهمية التراث الإسلامي والتعرف على الهوية الإسلامية.

- مشروع: You can يلا نرجع زي زمان. وهو حملة للتوعية بمخاطر إدمان السوشيال ميديا.





المركز الرابع:

- مشروع: إيدك تحميهم...متتمدش عليهم. وهو حملة للتوعية بمخاطر العنف ضد الأطفال.

- مشروع: كافح_عافر_توصل. وهو حملة توعوية لتشجيع الشباب ورفع الروح المعنوية لديهم وإبراز نماذج نجاح ظاهرة في المجتمع للاقتداء بها.

- مشروع: خليك إيجابي. وهو حمله توعية عن التفكير الإيجابي.





المركز الخامس: