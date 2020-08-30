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مرأة

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات زوجة محمد رمضان

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:41 م
محمد رمضان وزوجته
محمد رمضان وزوجته
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حياة عبد العزيز
حرص الفنان محمد رمضان على تهنئة زوجته نسرين بعيد ميلادها، بنشر صورة تجمعه بها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وهنأ محمد رمضان زوجته بكلمات رومانسية، وكتب :  "عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة في حياتي".

وظهرت زوجته نسرين بإطلالة جذابة ولافتة كعادتها، مرتدية بلوزة باللون البرتقالي ستان، مع بنطال جينز.

وتحرص زوجة محمد رمضان عند الظهور برففته بإطلالات جذابة لكنها تميل إلى البساطة.

وتعتمد زوجة محمد رمضان على ترك خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف، فيما تضع المكياج الناعم المرتكز على الألوان الترابية.

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وإليكم صور زوجة محمد رمضان..

محمد رمضان وزوجته محمد رمضان وزوجته
محمد رمضان وزوجته محمد رمضان وزوجته
محمد رمضان وزوجته محمد رمضان وزوجته
محمد رمضان وزوجته محمد رمضان وزوجته
محمد رمضان وزوجته محمد رمضان وزوجته
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