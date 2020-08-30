في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات زوجة محمد رمضان





وهنأ محمد رمضان زوجته بكلمات رومانسية، وكتب : "عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة في حياتي".





وظهرت زوجته نسرين بإطلالة جذابة ولافتة كعادتها، مرتدية بلوزة باللون البرتقالي ستان، مع بنطال جينز.





وتحرص زوجة محمد رمضان عند الظهور برففته بإطلالات جذابة لكنها تميل إلى البساطة.





وتعتمد زوجة محمد رمضان على ترك خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف، فيما تضع المكياج الناعم المرتكز على الألوان الترابية.





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وإليكم صور زوجة محمد رمضان..



