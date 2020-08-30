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مرأة

بالشعر المبلل.. زينة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:47 م
زينة
زينة
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، من أجازتها الصيفية.

وخطفت زينة الأنظار بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية توب باللون البمبي الزاهي كت، يبرز جمال أنوثتها، ونسقت معه جيب بيضاء طويلة من الجانب الواحد وقصيرة من الجانب الأخضر مكشوفة الأقدام.

وحملت زينة حقيبة كبيرة الحجم على أحدث صيحات الموضة تناسب إطلالتها.

وظهرت بالشعر البني المبلل، مع ارتداء نظارة شمسية جذابة باللون البني.

ووضعت زينة المكياج الجذاب، المرتكز على اللون البمبي في الشفاه، مع القليل من البلاشر.

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