نشرت الإعلامية أروى، صورًا جديد لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية تبرز جمالها.

وظهرت بها أروى، داخل حمام السباحة بمايوه يبرز عن جمالها ورشاقتها مع قبعة أنيقة ونظارة شمس، نالت إعجاب متابعيها.



وعلقت أروي قائلة "بقالي يومين منقوعه في حمام السباحه 🧜🏽‍♀️ بيتهيقلي كفايه جدا الصيف لحد كده

الي هيقولي سباحه تاني او بحر او شمس او حتى يقولي ميه 👊🏼👊🏼"



يذكر أن الفنانة أروي شاركت مقدمة لبرنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020.



