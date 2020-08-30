بعد جهود القوات المسلحة.. المصريين الأحرار: بلادنا تواصل الضربات القاضية للإرهاب وملحمة البطولة لن تنتهي

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام، جهود القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون الأسود الساهرة والأبطال المقاتلة لمكافحة الإرهاب لإرساء دعائم الإستقرار وحفظ أمن البلاد.
وقال الحزب في بيان رسمي اليوم الأحد، إن أبطال مصر علي مر التاريخ والعصور يضرب المثل والنموذج لتحقيق عقيدة النصر أو الشهادة، ويواصل ملحمة بطولة جديدة في مكافحة العدو واجتثاث الإرهاب الأسود.
وأضاف أن الضربات المتتالية لأهل الشر من سقوط رؤوس مدبره وملاحقة أذناب الشيطان واذرع الإرهاب وسحقهم علي أرض الفيروز تأكيدا أن مصر أهلها وأرض قاهرة لكل خسيس أو متطرف يحاول النيل من أستقرارها.
وإذ ينعي حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء شهدائنا من أبناء مصر والقوات المسلحة الذين لاقوا ربهم في مواجهة الشرف و مقاتلة الإرهاب الأسود في سيناء، داعيًا بالشفاء العاجل لكل المصابين من البواسل.
وشدد الحزب علي ضرورة الاصطفاف الوطني ودعم مؤسسات الدولة الوطنية لمواجهة طاغوت الإرهاب وداعميه وافساد مكائد العدو ومؤامرات الحاقدين والمطامعين.
جاء ذلك بعد أن تمكنت القوات المسلحة، من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين.
وأسفرت الجهود خلال المدة من 22/7/2020 إلى 30/8/2020 عن تحقيق النجاحات الآتية:
تدمير 317 وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.
استهداف وتدمير ١٠ سيارات دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية. مقتل ٧٣ عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم، كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل فردين تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهما ٢ بندقية آلية، (5) خزنة وحزام ناسف.
كذلك مقتل (2) فرد تكفيرى وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة وجارٍ استجوابه، عثر بحوزتهم على (4) بنادق آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.
وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية من استهداف وتدمير (9) عربات دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.
وكان ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.
ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم استشهاد وإصابة (3) ضباط و(4) جنود بمناطق العمليات.
وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
يأتي ذلك فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة واستمرارًا للنجاحات المتتالية.