بعد جهود القوات المسلحة.. المصريين الأحرار: بلادنا تواصل الضربات القاضية للإرهاب وملحمة البطولة لن تنتهي

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام، جهود القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون الأسود الساهرة والأبطال المقاتلة لمكافحة الإرهاب لإرساء دعائم الإستقرار وحفظ أمن البلاد.





وقال الحزب في بيان رسمي اليوم الأحد، إن أبطال مصر علي مر التاريخ والعصور يضرب المثل والنموذج لتحقيق عقيدة النصر أو الشهادة، ويواصل ملحمة بطولة جديدة في مكافحة العدو واجتثاث الإرهاب الأسود.





وأضاف أن الضربات المتتالية لأهل الشر من سقوط رؤوس مدبره وملاحقة أذناب الشيطان واذرع الإرهاب وسحقهم علي أرض الفيروز تأكيدا أن مصر أهلها وأرض قاهرة لكل خسيس أو متطرف يحاول النيل من أستقرارها.





وإذ ينعي حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء شهدائنا من أبناء مصر والقوات المسلحة الذين لاقوا ربهم في مواجهة الشرف و مقاتلة الإرهاب الأسود في سيناء، داعيًا بالشفاء العاجل لكل المصابين من البواسل.





وشدد الحزب علي ضرورة الاصطفاف الوطني ودعم مؤسسات الدولة الوطنية لمواجهة طاغوت الإرهاب وداعميه وافساد مكائد العدو ومؤامرات الحاقدين والمطامعين.





جاء ذلك بعد أن تمكنت القوات المسلحة ، من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين.









وأسفرت الجهود خلال المدة من 22/7/2020 إلى 30/8/2020 عن تحقيق النجاحات الآتية:





تدمير 317 وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.





استهداف وتدمير ١٠ سيارات دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.





مقتل ٧٣ عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم، كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل فردين تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهما ٢ بندقية آلية، (5) خزنة وحزام ناسف.



