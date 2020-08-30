القوات المسلحة: مقتل 73 تكفيريا بوسط وشمال سيناء.. وإحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية

القوات المسلحة:

تدمير 317 وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء

إصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة وجارى إستجوابه

استشهاد وإصابة ٣ ضابط و٤ جنود بمناطق العمليات

تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين.





وأسفرت الجهود خلال المدة من 22/7/2020 إلى 30/8/2020 عن تدمير 317 وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.





كما تم استهداف وتدمير ١٠ سيارات دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية؛ ونجحت القوات في قتل ٧٣ عنصر تكفيرى يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل فردين تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهمًا ٢ بندقيه آلية و ٥ خزن وحزام ناسف.





كما نجح أبطال القوات المسلحة في قتل فردين تكفيريين وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة وجارى إستجوابه ، عثر بحوزتهم على ٤ بندقية آلية و٦ خزن وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و٣ ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية .





وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية من إستهداف وتدمير ٩ سيارات دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق الحدود الغربية .





يأتى ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات ، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية .





ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم إستشهاد وإصابة ٣ ضابط و٤ جنود بمناطق العمليات .





وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .



