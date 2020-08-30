زكي الألفي : القوات المسلحة لديها إرادة قوية ورغبة شديدة في القضاء على الإرهاب.. فيديو

قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إن القوات المسلحة لديها إرادة قوية ورغبة شديدة في القضاء على الإرهاب.









أضاف الألفي خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، أن هناك تنسيقا كاملا مع كافة الاجهزة الأمنية في مصر للقضاء على الإرهابيين .









، أن الأعمال النوعية التي تقوم بها القوات المسلحة أسفرت عن القضاء علي عناصر هامة وخطيرة . وأوضح زكي الألفي الأعمالأسفرت









وتابع أن هناك فردا من الإرهابيين أصيب ولكن القوات المسلحة قامت بالعناية به وتقوم بتقديم العلاج له الآن .









واستكمل أن العناصر الإرهابية تنقل ما تملكه من خبرات ومستوى تدريب عال الي عناصرها حتى يقوموا بإحداث خسائر .







