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زكي الألفي : القوات المسلحة لديها إرادة قوية ورغبة شديدة في القضاء على الإرهاب.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:59 م
تأمين الحدود المصرية
تأمين الحدود المصرية
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إبراهيم القادري
قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إن القوات المسلحة لديها إرادة قوية ورغبة شديدة في القضاء على الإرهاب.


أضاف الألفي خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، أن هناك تنسيقا كاملا مع كافة الاجهزة الأمنية في مصر للقضاء على الإرهابيين .


وأوضح زكي الألفي ، أن الأعمال النوعية التي تقوم بها القوات المسلحة أسفرت عن القضاء علي عناصر هامة وخطيرة .


وتابع أن هناك فردا من الإرهابيين أصيب ولكن القوات المسلحة قامت بالعناية به وتقوم بتقديم العلاج له الآن .


واستكمل أن العناصر الإرهابية تنقل ما تملكه من خبرات ومستوى تدريب عال الي عناصرها حتى يقوموا بإحداث خسائر .


وأكد ان القوات المسلحة تحمي الحدود وتمنع التهريب بجميع أشكاله.
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