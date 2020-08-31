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برلمان

برلماني: لا تهاون مع أي شخص يعتدي على أملاك الدولة خاصة الأراضي الزراعية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:59 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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القسم السياسي
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفضل رئيس تقلد حكم مصر منذ تحوليها من دولة ملكية لدولة جمهورية، مشيرًا إلى أنه أعاد للدولة هيبتها بعد أن مرت بسنوات عجاف على حد وصفه. 

وأوضح "محمد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر تمر بمرحلة رقي وتقدم ورخاء على كافة الأصعدة وعلى رأسها الجانب الاقتصادي الذي شهد طفرة ونموا هائلا جعله يتحمل الأزمات الصعبة التي مرت بالعالم أجمع مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، قائلًا "مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول من دولة نامية لدولة متقدمة تسير في مصاف كافة الدول الكبرى". 

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا تهاون مع أي شخص يعتدي على أملاك الدولة خاصة الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية يُعتبر جريمة عظمى تستوجب الإعدام على حد تعبيره. 

وتابع "إحنا لازم نساند الرئيس السيسي الذي يعمل جاهدًا من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء لمصرنا الحبيبة"، مؤكدًا ضرورة التعاون من أجل القضاء على العشوائيات وإعادة الشكل الحضاري لمصر. 

يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدلى بعدد من التصريحات القوية، والصادمة فيما يخص مخالفات البناء، واستمرارها رغم الإجراءات والتحذيرات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، كما تناول الرئيس عددًا من القضايا الأخرى الهامة.

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