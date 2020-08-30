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محافظات

تخفيض درجات قبول الالتحاق بالتعليم الفنى بالأقصر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:21 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر
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شمس يونس
وافق المستشار مصطفى ألهم ،محافظ الاقصر على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2020/2021

 اوضح عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر أنه بعد متابعة اعداد المتقدمين للالتحاق بالتعليم الفنى  من الحاصلين على الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 



وبعرض الامر على  المحافظ وافق على تخفيض درجات القبول لمدرسة العديسات الصناعية  من  ٢٠٠  درجة الى  ١٩٠ درجة. 

 ومدرسة ارمنت الصناعيه بنات من ١٨٠ درجة الى ١٧٠درجة ،ومدرسة الديمقراط الصناعية من ١٧٠ درجة الى ١٦٥درجة ،ومدرسة  اسنا الصناعية بنين من ٢١٥ درجة الى ٢٠٥ درجة ، ومدرسة اسنا الصناعية بنات من ١٩٥ درجة الى ١٨٥ درجة ، ومدرسة اسنا الفندقية من ٢٣٨ درجة الى ٢١٥ درجة.
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