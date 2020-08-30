تخفيض درجات قبول الالتحاق بالتعليم الفنى بالأقصر

وافق المستشار مصطفى ألهم ،محافظ الاقصر على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2020/2021





اوضح عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر أنه بعد متابعة اعداد المتقدمين للالتحاق بالتعليم الفنى من الحاصلين على الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019 /2020













وبعرض الامر على المحافظ وافق على تخفيض درجات القبول لمدرسة العديسات الصناعية من ٢٠٠ درجة الى ١٩٠ درجة.





ومدرسة ارمنت الصناعيه بنات من ١٨٠ درجة الى ١٧٠درجة ،ومدرسة الديمقراط الصناعية من ١٧٠ درجة الى ١٦٥درجة ،ومدرسة اسنا الصناعية بنين من ٢١٥ درجة الى ٢٠٥ درجة ، ومدرسة اسنا الصناعية بنات من ١٩٥ درجة الى ١٨٥ درجة ، ومدرسة اسنا الفندقية من ٢٣٨ درجة الى ٢١٥ درجة.