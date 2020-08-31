فى لمح البصر.. أسرع حيلة للقضاء على فراغات الشعر

يشير الصلع إلى تساقط الشعر المفرط من فروة الرأس. يمكن أن تؤدي الاضطرابات في دورة نمو الشعر إلى الصلع. إليك بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي ثبت علميًا أنها تعزز نمو الشعر. ومع ذلك ، إذا لم تجلب هذه العلاجات أي تغييرات ، فاستشر طبيبك الخاص بك لتحديد سبب تساقط شعرك
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وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند
التدليك المتكرر بزيت الخروع يحفز جذور الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية في جميع أنحاء فروة الرأس. يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات يمكن أن تساعد في تقليل قشرة الرأس و تساقط الشعر
سوف تحتاج
2-3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند
2-3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع
ما عليك القيام به
قوم بتسخين الزيوت برفق ووضعها على فروة رأسك.
اتركها طوال الليل.
كم مرة يجب أن تفعل هذا
كررى هذا 3-4 مرات في الأسبوع.
يحتوي زيت جوز الهند على دهون مغذية تحافظ على فروة الرأس متجددة ورطبة وهذا بدوره يساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نمو الشعر.
زيت جوز الهند غني أيضًا بمضادات الأكسدة التي تحمي فروة الرأس وألياف الشعر من التلف