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حوادث

النيابة العامة تخلي سبيل المتهم بالتعدي علي زوجته في شرفة المسكن

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:22 م
المتهم بمحاولة القاء
المتهم بمحاولة القاء زوجته
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محمد عبدالله
أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بالتعدي علي زوجته في شرفة المسكن .

حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولَ مقطعٍ مُصوَّرٍ بمواقع التواصل الاجتماعي لرجل يتعدى على سيدة بالضرب في شرفة أحد المساكن، قيل: إنها زوجته، وقد أبدى رُوَّاد تلك المواقع استياءَهم من فعله مطالبين بالتحقيق معه. وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بمتابعة التحقيقات في الواقعة. 

تمكنت الشرطة من تحديد شخص المعتدي وزوجه المجني عليها، والتي شهدت في تحقيقات «النيابة العامة» بتعدي زوجها عليها بالضرب والسبِّ لخلافات زوجية بينهما، نافيةً قصده من ذلك قتلها، واستجوبت «النيابة العامة» المتهم والذي أقر بفعلته وضربه زوجته لما بينهما من خلافات، وقد ارتأت «النيابة العامة» إخلاء سبيل المتهم إذ سدد ضمانًا ماليًّا محددًا بعدما نفت زوجته عنه قصد القتل.

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