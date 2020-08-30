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توك شو

شاهد| خبير تكنولوجي: اختراع إيلون ماسك قد يؤدي لهلاك البشر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:56 م
إيلون ماسك
إيلون ماسك
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عادل نصار
علق محمد مقدادي، الخبير التكنولوجي، على ما أعلنه "إيلون ماسك" من اختراع شريحة تُوضع في الرأس البشرية وتجعل الإنسان يتحكم فيما يدور حوله عن طريق التفكير فقط، فأوضح أن ذلك تُعد ثورة في عالم التكنولوجيا، وتمت مشاهدة ذلك في الكثير من الأفلام الخاصة بالخيال العلمي.

وقال "مقدادي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن وجود مثل هذه الأشياء على أرض الواقع تُعد ثورة في التكنولوجيا، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من احتياجات خاصة، "يعني مثلا لو واحد مش بيقدر يحرك إيده ممكن يغير قنوات التليفزيون دون أن يلمس الريموت، وممكن أن يقود السيارة بشكل ذاتي".

وأشار الخبير التكنولوجي، إلى أن تلك الآلة إذا تم استخدامها في الطريق الصحيح تكون بمثابة ثورة تكنولوجية، أما إذا تم استخدامها بشكل غير سليم، فقد تؤدي إلى هلاك البشرية، فالبعض قد يستخدمها في إطلاق الرصاص، كما أنها تُنذر بأن الحرية انتهت، وأي شخص يستطيع أن يتحكم فيك.


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