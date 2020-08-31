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بين الناس

سعيد يستغيث من عدم إدراجه ضمن المستحقين للعلاوات الخمسة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سعيد حميدو عبد الحميد المقيم فى شارع مبارك الحضرة الجديدة بمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم  إدراجه ضمن المستحقيين للعلاوات الخمسة على الرغم من استحقاقه لها بحسب قوله.  

وقال فى رسالته  : "أنا تعيين 1982 بالتربية والتعليم وتم ضم عام  ونصف معاش عمل مالك سيارة أجرة من  78 إلى 82 والخروج على المعاش 2004 تربية وتعليم ولكننى فوجئت بعدم إدراج اسمى ضمن المستحقين للمعاش".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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