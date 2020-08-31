كوقود بديل للبترول.. مصري يستخلص الهيدروجين من الصرف الصحي ..فيديو

قال المهندس محمد جمال، إن مياه الصرف الصحي مختلطة ببعض المواد الكيميائية والاختراع الذي أنشأه يعمل على استخراج الهيدروجين من مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن الاختراع فعال وتم تطبيقه بالفعل.





وأكد "جمال"، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أنه وصل إلى فكرة الاختراع عن طريق عمله في مجال السيارات التي تعمل بالماء ثم اكتشف المهندس محمد أن السيارات تعمل بالماء العذب بعد إضافة بعض المواد الكيماوية لكن تلك المواد الكيماوية غير متوفرة في السوق بكثرة فلجأ استخلاص المواد الكيميائية من مياه الصرف الصحي.





وأضاف المخترع المصري، أنه سجل فكرة الاختراع في هيئة البحث العلمي، منوها بأن الهيدروجين يعمل كوقود بديل للبترول في العديد من الأجهزة ومنها السيارات، مشيرا إلى أنه ما زال لا توجد شركة تحدثت معه حتى الآن رغم تسجيل براءة اختراع.