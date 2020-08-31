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محافظات

بائع الفريسكا.. حزب مستقبل وطن يكرم طالب الثانوية المتفوق إبراهيم عبدالناصر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:02 ص
حزب مستقبل وطن يكرم
حزب مستقبل وطن يكرم طالب الثانوية المتفوق
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أحمد بسيوني
كرم حزب مستقبل وطن الطالب المتفوق إبراهيم عبدالناصر راضي الشهير "ببائع الفريسكا"، والحاصل على 99.6% في الثانوية العامة، والذي التحق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وذلك في حضور والده الحاج عبدالناصر راضي.

وتوجه النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس الحزب والنائب اللواء يحيى العيسوى أمين تنظيم الجمهورية وعددا من أعضاء الحزب بمحافظة الإسكندرية لتكريم الطالب، وذلك في لافتة إنسانية واجتماعية بناءً على توجيهات السيد رئيس حزب مستقبل وطن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب.

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وقد قرر النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن تكريم طالب الطب ابراهيم عبد الناصر وتقديم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وشهادة تقدير وذلك لتفوقه في الثانوية العامة.

وتداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي (فيس بوك) فيديو يظهر فيه شاب يبيع فريسكا في أحد شواطئ الساحل الشمالي، وتفاعل الألاف من المواطنين مع هذا الفيديو، والذي يحكي فيه عنه أنه من محافظة الإسكندرية وحاصل على ٩٩.٦٪، والتحق بكلية الطب.

ويعتبر ابراهيم من أوائل مدرسة شهداء ثورة ٢٥ يناير للمتفوقين بإدارة شرق التعليمية، وجاء في المركز الثاني على شعبة العلوم بالمدرسة بمجموع ٤٠٨.٥. 

بائع الفريسكا.. حزب مستقبل وطن يكرم طالب الثانوية المتفوق إبراهيم عبدالناصر
بائع الفريسكا.. حزب مستقبل وطن يكرم طالب الثانوية المتفوق إبراهيم عبدالناصر
بائع الفريسكا.. حزب مستقبل وطن يكرم طالب الثانوية المتفوق إبراهيم عبدالناصر
بائع الفريسكا.. حزب مستقبل وطن يكرم طالب الثانوية المتفوق إبراهيم عبدالناصر
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