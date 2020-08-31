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فن

اشترطت على الدكتور تشغيل القرآن.. بسمة وهبة تنشر فيديو قبل دخولها غرفة العمليات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:32 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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مصطفى كرم
شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها بفيديو جديد لها أثناء تجهيزها لدخول غرفة العمليات في احد المستشفيات بالدول الأوربية. 

وقالت بسمة وهبة في الفيديو " اشترطت على الدكتور  طول العملية لازم أسمع القرأن شوفوا جميل ازاي، مفيش احلى من كده معايا". 

كانت قد نشرت  بسمة وهبة صورة في الطائرة اتناء رحلتها  العلاجية  خارج البلاد و كتبت معلقة : اللهم ارچعني مجبورة الخاطر ويسر لي الخير، وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم".

وكانت وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسائلها لطلاب الثانوية العامة، مهنئة الحاصلين على مجاميع مرتفعة، مؤكدة دعمها للطلاب الذين كانوا يريدون الحصول على مجاميع مرتفعة.



وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، "أنتم داخلين على حياة مختلفة، ومحدش يزعل، كليات القمة من أفضل الكليات لكن مش شرط إن كل ناجح وشاطر في الحياة يبقى خريج كليات قمة".

وشددت على ضرورة أن يتخذ الطلاب النماذج الناجحة قدوة لهم، قائلةً "شوفوا النماذج الإيجابية المعروفة لنا ونتخذهم قدوة، اجتهادكم وعلى قد تعبكم ربنا يديكم ويراضيكم"
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