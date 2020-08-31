حيرت الكثيرين.. أغرب 3 صور تم تداولها على الإنترنت

تمثل شبكة الإنترنت فضاء واسعا للعديد من الأشياء المثيرة والغريبة، والتى تثير الكثير من التساؤلات والشكوك في بعض الأحيان حول مدى صحتها أو دقتها، خصوصا في ظل هذا الفضاء الواسع لكم هائل من المعلومات.





وبحسب موقع Know Your Meme فإنه من حين لآخر يتم تداول من حين لآخر يتم تداول الصور والفيديوهات المثيرة للجدل والتى تثير التساؤلات، ومن بين هذه الأشياء، تم تداول عدد من الرسومات والتى كان لها تأثيرا غريبا على كل من رآها، وتعتبر أكثر 3 صور قد أثارت جدلا خلال السنوات القليلة الماضية.









صورة الفتاة Sonee

وهى عباة عن صورة رسمتها فتاة من كوريا الجنوبية ووضعتها على السكانر أو الماسح الضوئى ورفعتها على الإنترنت في عام 2011 ، ثم انتحرت بعدها، وبمجرد أن ينظر الشخص إليها أكثر من 5 دقائق يقوم بالانتحار ، وبالفعل تم تسجيل حالات انتحار، وقيل أن الحزن الذى في أعين الفتاة المرسومة هو الذى أدى لذلك.





صورة The Anguish Man

هى صورة للوحة مرسومة بدماء عدد من الرسامين قبل أن ينتحروا،ويمتلكها شخص يدعى Sean Robinson ولم يقم بعرضها على الإطلاق، وذات مرة في عام 2011 قام بعرضها ، وبدأت اللوحة في التحرك وإصدار أصوات غريبة، وليثبت ذلك قام بتصوير فيديو ورفعه على الإنترنت يظهر فيه التغيرات الموجودة على اللوحة، وحينها أثارت رعبا كبيرا بين من رآها.









صورة Moving mourning portrait

وتم رفع فيديو لهذه الصورة على موقع يوتيوب في شهر أغسطس عام 2008 ، والصورة هى طفلة صغيرة في القرن 18 ، والفيديو التى تم تصويره للوحة، على فترات متابعدة يقول أن الفتاة تبكى، وأحيانا تبقى وجهها مفتوح.







