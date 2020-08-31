بدون جراحة أو أدوية.. تخلص من تضخم البروستاتا

أسباب عديدة للإصابة بتضخم البروستاتا واعراض تحذيرية ينبغى عدم إغفالها وأطعمه عليك تناولها وأخرى توقفي عنها.
أعراض سرطان البروستاتا
وفقا لموقع stylecraze: تعد أبرز أعراض سرطان البروستاتا ضعف الجهاز البولي وإفراغ غير كامل للمثانة وصعوبة التبول وكثرة الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول والتنقيط المستمر للبول.
أطعمة تفيد صحة البروستاتا:قد يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والدهون الصحية في حماية غدة البروستاتا إليك أطعمه تفيد صحة البروستاتا وتشمل:
-سمك السلمون وهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والتى يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات.
-الطماطم ..هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة .
أطعمة عليك التوقف عن تناولها
على الجانب الأخر وفقا لموقع هيلث هناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا.
-الإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الزنك مثل المحار والمكسرات واللحوم ومنتجات الألبان.
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التقليل من تضخم البروستاتا
ويمكن التقليل من تضخم البروستاتا لدى الرجال من هلال التحكم في مستويات التوتر لديك. والإقلاع عن التدخين وتجنب زيادة تناول السوائل في المساء ومحاولة إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول.