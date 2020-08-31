بدون جراحة أو أدوية.. تخلص من تضخم البروستاتا

أسباب عديدة للإصابة ب تضخم البروستاتا واعراض تحذيرية ينبغى عدم إغفالها وأطعمه عليك تناولها وأخرى توقفي عنها.





أعراض سرطان البروستاتا

وفقا لموقع stylecraze: تعد أبرز أعراض سرطان البروستاتا ضعف الجهاز البولي وإفراغ غير كامل للمثانة وصعوبة التبول وكثرة الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول والتنقيط المستمر للبول.





أطعمة تفيد صحة البروستاتا:

-سمك السلمون وهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والتى يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات.







-الطماطم ..هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة .





أطعمة عليك التوقف عن تناولها







على الجانب الأخر وفقا لموقع هيلث هناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا.







-الإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الزنك مثل المحار والمكسرات واللحوم ومنتجات الألبان.







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التقليل من تضخم البروستاتا



