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أخبار العالم

ترامب لـ رئيس وزراء اليابان المستقيل: أنت الأعظم في تاريخ اليابان

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:35 ص
صدى البلد
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شريف سيد
قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب وصف رئيس الوزراء الياباني المستقيل شينزو آبي بأعظم رئيس وزراء في تاريخ اليابان. 

ووفقا للبيت الأبيض أجرى ترامب اتصالا هاتفيا بشينزو الذي أعلن تنحيه عن منصبه لأسباب صحية. 

وأكد ترامب إلى رئيس الوزراء الياباني المستقيل على أن العلاقات بين البلدين أعمق من أي وقت مضى. 

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن إجراء الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الياباني المستقيل. 

وقرر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي التخلي عن منصبه بسبب ظروف صحية عقب دخوله المستشفى عدة مرات.
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