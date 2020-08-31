أنا استعجلت تتصدر أغاني ألبوم جنات.. أنا في انتظارك

أنا استعجلت» لـ النجمة المغربية جنات مهيد ، حاجز المليون مشاهدة عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتأتي في صدارة ألبومها الجديد «أنا في انتظارك»، التي طرحته قبل أسبوعين وحقق نجاحًا كبيرًا. تخطت أغنية «





وحققت أغنية «أنا استعجلت» لـ 97 ألف مشاهدة، وجاءت أغنية « اوعى» في المركز الثاني برصيد 900 ألف مشاهدة، فيما جاءت أغنية « دموع وبكيت» 726 ألف مشاهدة لتأتي في المركز الثالث. «أنا استعجلت» لـ النجمة جنات ، مليون و





ويضم ألبوم جنات ، 11 أغنية متنوعة، جميعها باللهجة المصرية، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وهم:





«أنا في انتظارك»، من كلمات: شادى نور، وألحان: بلال سرور، وتوزيع: هانى ربيع.

«دموع وبكيت»، من كلمات: جمال الخولى، وألحان: رامى جمال، وتوزيع: وسام عبد المنعم. «أوعى»، من كلمات وألحان: عزيز الشافعى، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية: هاني يعقوب.

«ثباتى الانفعالى» من كلمات: أحمد الحبيشي، ألحان: مدين، توزيع: أكرم عادل.

«أحلى من الاحلام» من كلمات: عبد الحميد الحباك، ألحان: أسامة سامي، توزيع: أسامة سامي.

«برد الوحدة» من كلمات: كريم حكيم، ألحان: خالد فتوح، توزيع: الهامى دهيمة وأدهم دهيمة.

«الظالم» من كلمات: سلامة على، ألحان: وليد سعد، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية: هاني يعقوب.

«اللى تشوفه» من كلمات: أمير طعيمة، وألحان: محمد رفاعي، توزيع: توما. «فهمت قصدك» من كلمات: تامر حسين، ألحان: أحمد حسين، توزيع: هانى يعقوب.

«رايقة» من كلمات وألحان: عزيز الشافعى، وتوزيع: وسام عبد المنعم.