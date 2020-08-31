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أخبار العالم

كورونا في ألمانيا .. معدل الإصابة يقفز إلى 242 ألف حالة مؤكدة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:17 ص
كورونا في المانيا
كورونا في المانيا
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على صالح
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في ألمانيا 242 ألفًا، حيث تم الإبلاغ عن 610 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لمعهد روبرت كوخ، المسؤول عن مكافحة الأمراض والوقاية منها في ألمانيا.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس كورونا المؤكدة في ألمانيا الآن 242381 حالة، وبلغ إجمالي عدد القتلى كوفيد 19 في البلاد 9298 (تم تأكيد ثلاث وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية) ، وفقًا لأحدث البيانات من معهد روبرت كوخ.

ويوم أمس، أبلغت ألمانيا عن 785 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 وست وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا.

وتعافى أكثر من 216200 شخص من كورونا في ألمانيا.

ويحذر معهد روبرت كوخ من أن هناك زيادة في حالات كوفيد 19 بين الفئات العمرية الأصغر. 

وكانت هناك أيضًا تقارير عن حالات تفشي محلية صغيرة وحالات فيروسات كورونا تم الإبلاغ عنها بين المسافرين الشباب الذين يدخلون ألمانيا.
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