نادية مصطفي تعلن عن تعافيها من فيرس كورونا



أعلنت الفنانة نادية مصطفي عن تعافيها من فيروس كورونا عن طريق صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ".





وكتبت: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، بعد عزلى 16 يوما وتأكدى بعد 3 تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئنانى على نفسى إنى خفيت.. أستطيع أن أخبركم إنى عشت الأيام اللى فاتت فى رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفى".









وأضافت : "شكرًا لله لأنه رزقنى بأولاد برغم وجودهم بعيد بس كانوا معايا 24 ساعة على zoom وBotim فهونوا عليا العزل ورفعوا من معنوياتى، وشكرا كتير أوى لشريك حياتى اللى تفانى فى خدمتى واهتم بأكلى، ودايما كنت بلمح فى عينه الرعب، بس هموت واعرف هو كان مرعوب عليا ولا مرعوب من كورونا، بهزر والله، ربنا يديله الصحة ويخليهولى وبجد تسلم الشدة اللى بتبين معدن الإنسان".



وتابعت: "يارب يخلصنا من الرعب اللى إحنا فيه ويزول هذا الوباء عاجلًا وليس أجلًا بقدرة كن فيكون.. ويحميكوا جميعًا ويحفظكوا من كل شر"، مضيفة: "شكرًا جزيلًا لإخواتى وعشرة عمرى الغالى هانى شاكر وتوأم روحه وروحى نهلة حبيبتى".







