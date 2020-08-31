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اقتصاد

فخري الفقي: مصر ضمن 18 دولة حقق اقتصادها نموا إيجابيا.. وتوقعات بارتفاع المعدل إلى 6%.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:15 ص
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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قسم الاقتصاد
أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة التحديات وهو ما ظهر جليا خلال أزمة كورونا.

وقال الفقي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في التحرك بأكثر من اتجاه، حيث تعد مصر من ضمن 18 دولة معدل النمو فيها إيجابي وفقا لصندوق النقد الدولي»، مشيرا إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة بأفريقيا والشرق الأوسط التي يصل النمو فيها إلى 2%.


وأضاف: «البنك الدولي توقع وصول معدل النمو في مصر إلى 3.5%، كما توقعت مدير عام صندوق النقد الدولي أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 2021 6%».  

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