تنسيق 2020 .. تعرف على الاوراق المطلوبة للساعات المعتمدة بـ هندسة القاهرة

اعلنت جامعة القاهرة , عن فتح باب التقدم للساعات المعتمدة لطلاب الثانوية العامة , الذين تم ترشحهم لكية الهندسة من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.





اجراءات الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة على النجو التالى :









1- الدخول على صفحة تقديم طلب الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة على الموقع الرسمى لكلية الهندسة _جامعة القاهرة من خلال الرابط الالكترونى الاتى , https://std.eng.cu.edu.eg/appform.aspx?f=1

وادخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة الالتحاق





2- احضار صورة ضوئية لكل مما ياتى :





صورة بطاقة الرقم القومى للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر .

شهادة ميلاد الطالب .

شهادة الثانوية العامة .

بطاقة الترشيح لكلية الهندسة _جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق القبول للجامعات.

عدد 2 صورة شخصية (4*6).

نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة الاولى.

















3_ التوجه لكلية الهندسة _ جامعة القاهرة , مكتب شئون طلب برامج الساعات المعتمدة فى الموعد الذى يتم تحديده لكل طالب فور الانتهاء من الخطوة الاولى .

https://goo.gl/maps/14w1s7x2upk8kAaA9



