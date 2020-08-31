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تعليم

تنسيق 2020 .. تعرف على الاوراق المطلوبة للساعات المعتمدة بـ هندسة القاهرة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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مريم عزت
اعلنت جامعة القاهرة , عن فتح باب التقدم للساعات المعتمدة لطلاب الثانوية العامة , الذين تم ترشحهم لكية الهندسة من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.
 

 اجراءات الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة على النجو التالى : 


1- الدخول على صفحة تقديم طلب الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة على الموقع الرسمى لكلية الهندسة _جامعة القاهرة من خلال الرابط الالكترونى الاتى , https://std.eng.cu.edu.eg/appform.aspx?f=1
وادخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة الالتحاق 

2- احضار صورة ضوئية لكل مما ياتى : 

صورة بطاقة الرقم القومى للطالب. 
صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر .
شهادة ميلاد الطالب .
شهادة الثانوية العامة .
بطاقة الترشيح لكلية الهندسة _جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق  القبول للجامعات.  
عدد 2 صورة شخصية (4*6).
نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة الاولى. 




3_ التوجه لكلية الهندسة _ جامعة القاهرة , مكتب شئون طلب برامج الساعات المعتمدة فى الموعد الذى يتم تحديده لكل طالب فور الانتهاء من الخطوة الاولى . 
https://goo.gl/maps/14w1s7x2upk8kAaA9

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