مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور خلال الإجازة الصيفية









تألقت ياسمين صبري فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ظهرت بتوب أسود لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه كارديجان ذا أكمام طويلة باللون البيج.





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خطفت ياسمين صبري الأنظار في أحدث ظهور لها بمجموعة من الإكسسوارات الفخامة و الجذابة، حيث ارتدت ساعة يد باللون الموف مع مجموعة من المجوهرات اليد و عقد من دار الأزياء العالمية cartier.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر بسيطة و هي الكعكة، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها.



