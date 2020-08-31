مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور خلال الإجازة الصيفية

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.
تألقت ياسمين صبري فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ظهرت بتوب أسود لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه كارديجان ذا أكمام طويلة باللون البيج.
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خطفت ياسمين صبري الأنظار في أحدث ظهور لها بمجموعة من الإكسسوارات الفخامة و الجذابة، حيث ارتدت ساعة يد باللون الموف مع مجموعة من المجوهرات اليد و عقد من دار الأزياء العالمية cartier.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر بسيطة و هي الكعكة، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها.