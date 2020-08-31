جامعة بنها : مضاعفة مكأفاة النشر العلمي في مجلتي science وnature

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أنه في إطار دعم الجامعة لشباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وتحسين مخرجات البحث العلمي والنشر الدولي وافق مجلس الجامعة فى جلسته الأسبوع الماضى على مضاعفة قيمة مكافأة النشر العلمي الدولي في مجلتي نيتشر وساينس.







من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن قرار مجلس الجامعة سيكون له مردود ايجابي وكبير على تحسين تصنيف الجامعة في التصنيفات العالمية المختلفة وخصوصا شنغهاي.



وأشار الى أن مجلس الجامعة وضع شروطا لهذه البحوث التي يجب أن تكون منشورة خلال الخمس سنوات الأخيرة وان يكون اسم جامعة بنها مقرونا باسم الباحث في مقدمة البحث وذلك في أماكن محددة.



وقال السعيد إنه تقرر زيادة قيمة المكافأة لتصبح 100 ألف جنيه للبحث المنشور بدلا من 50 ألف جنيه حيث تعتبر المجلتين من أكبر المجلات العلمية على المستوى العالمى.