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محافظات

خلال اتصال تليفونى .. محافظ المنوفية يهنئ أوائل شهادات الدبلومات الفنية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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مروة فاضل




أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إتصالا هاتفيا بالطالب محمد محمود عبدالراز ق بقرية كفر ابنهس بقويسنا الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس بنسبة 98 % 

، وكذا الطالبة حسناء محروس سماحه بمركز أشمون والحاصلة على المركز الأول بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس بنسبة 97 %، لتقديم التهنئة لهم  ولأسرهم على تميزهم وتفوقهم الدراسى متمنيا لهم دوام النجاح و التوفيق.

 أعرب الطلاب الأوائل عن بالغ سعادتهم باتصال محافظ المنوفية بهم وتقديم التهنئة لهم ولأسرهم، مقدمين له كل الشكر والتقدير على هذه اللفتة الطيبة الكريمة مؤكدين له حرصهم على إستمرار النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم ورفع اسم المنوفية عاليًا بين جميع محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ المنوفية لهم خلال الإتصال التليفونى على أنه سيتم تكريمهم ومنحهم مكافأة مالية وشهادات تقدير لتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فضلًا عن تذليل كافة العقبات أمامهم لتحقيق طموحاتهم.

 وأشار الطالب محمد عبدالرازق بأن حلم حياته الإلتحاق بكلية الهندسة ، وأوضحت الطالبة حسناء سماحة عن رغبتها في الإلتحاق بكلية التجارة وتحقيق حلمها لتكون أستاذة جامعية وحصولها على فرصة عمل لمساعدة أسرتها.

جدير بالذكر أن الطالب محمد محمود عبدالرازق بمدرسة الشيخ محمد محمود عزب الفنية المتقدمة الصناعية بقرية ميت بره بقويسنا وحصل على 980 درجة بنسبة 98 % قسم التبريد والتكييف ، والطالبة حسناء محروس سماحة بمدرسة أشمون الفنية المتقدمة التجارية وحصلت على 485 درجة بنسبة 97 % قسم إدارة وتسويق.


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