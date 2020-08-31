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أخبار البلد

القوات البحرية توقع عقد إنشاء محطة تداول حاويات بميناء أبو قير البحرى

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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محمد ابراهيم
شهدت قيادة القوات البحرية مراسم توقيع عقد إنشاء شركة أبو قير لإنشاء وإدارة الموانى إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية أكبر محطة لتداول الحاويات بالمنطقة.


حيث قام الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بتوقيع عقد الإنشاء والتشغيل مع "إريك اب رئيس" مجلس إدارة شركة هاتشيستون بورتس العالمية بهونج كونج ، والتى تعد من أكبر الشركات على مستوى العالم فى مجال إنشاء وتطوير وتشغيل محطات الحاويات حيث تمتلك 51 محطة حاويات فى 26 دولة حول العالم .

وسوف تعود آثار إنشاء هذه المحطة إيجابيًا فى جميع نواحى النقل البحرى كذلك تعليم وتدريب العمالة الماهرة فى تشغيل هذه المحطة إلكترونيًا ، مع توفير فرص عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل السوق المصرى فى ذلك المجال 

فيما ستصل قدرة المحطة فى تداول الحاويات إلى أكثر من مليون حاوية سنويًا بما يسهم فى دعم الإقتصاد القومى .

وسوف يتم إنشاء المحطة بأحدث المعايير العالمية والنظم التكنولوجية المتطورة فى ذلك المجال ، فضلًا عن إتباع أحدث الأساليب العلمية خلال منظومة العمل مع إتباع كافة وسائل الحماية والتأمين ذات الجودة العالمية بما يوفر المناخ الآمن لآليات العمل بالمحطة .
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