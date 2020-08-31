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بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير التعليم العالى: إنشاء جامعات أهلية عالمية لاستقطاب الطلاب المصريين والأجانب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:20 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن الجامعات الأهلية تعتبر إضافة لمنظومة التعليم فى مصر مثلها مثل إضافة الجامعات التكنولوجية العام السابق، مشيرا إلى أنه كل عام يتم محاولة إضافة جامعات جديدة.


وأضاف "عبد الغفار" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن العام السابق تم إضافة الجامعات الدولية، موضحا الوزارة دائما ما تضع رؤية لمعرفة ما يصل مصر لتعليم أفضل.


وأكد أنه في هذا العام وجه الرئيس السيسي بإنشاء جامعات أهلية عالمية لاستقطاب الطلاب المصريين والأجانب من أكثر من عامين ونصف، لافتا إلى أن بها شراكات من جامعات عالمية، بالإضافة إلى جامعات أهلية متعلقة بالجامعات الحكومية.


وأشار إلى أنها تعتبر منظومة جديدة تحتاج إليها الوزارة من أجل تزويد المؤسسات التعليمية لبناء إنسان فعال فى المجتمع المصرى.
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