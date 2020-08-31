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سيارات

قصة سيارة ياسمين صبري.. صور فيسبوك مفبركة.. والسيارة موديل مختلف وسوداء اللون

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:56 م
قصة سيارة ياسمين
قصة سيارة ياسمين صبري الجديدة..صور فيسبوك غير حقيقية
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كريم جمال
أثيرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية بعد تسريب صور مزيفة لسيارة من علامة رولز رويس الفارهة، قيل إنها مملوكة للفنانة ياسمين صبري قدمها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة كهدية، لتنهال التعليقات على صور سيارة من طراز "جوست أو الشبح" بينما سيارة ياسمين صبرى موديل "داون".

وظهرت حالة الجدل حول سعر ومواصفات السيارة وتداول معلومات مغلوطة عن قيمة جماركها، حتى تبين أن سيارة ياسمين صبري لونها أسود من فئة "كابورليه" مكشوفة السقف، والمفاجأة أن صبري لم تتسلم السيارة بعد، حيث سيتم تسلمها عقب إنهاء إجراءات تسجيلها وقيدها بإدارة المرور التابعة لها.

وعاد الجدل من جديد مع تداول صورة على الإنترنت لسيارة رولز رويس جوست تعرضت لحادث، وقيل إنها سيارة ياسمين صبرى، وبدأ سيل جديد من التعليقات لمواساتها على تحطم سيارتها دون التحقق من الصورة، لأن سيارتها من طراز "داون" وبلون مختلف.

ويبلغ سعر سيارة الفنانة ياسمين صبري طراز رولز رويس داون rolls royce dawn موديل 2020 قرابة 10 ملايين جنيه مصري، حيث السعر 6 ملايين و113 ألف جنيه، بالإضافة لرسوم جمركية بقيمة 3 ملايين و717 ألف جنيه، بإجمالى 9 ملايين و 830 ألف جنيه.

السيارة من فئة السيارات الكوبيه ذات الباب واحد، وتمتلك محرك سعة 12 سلندر 5600 سي سي تيربو يولد 563 حصان وينطلق من 0 إلى 100 كم خلال خمس ثوان فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم في الساعة بالإضافة لطلاء مميز واكصدامات أمامية وخلفية معاصرة مع فوانيس داكنة، ونظام الكشف عن الأجسام المتحركة، ونظام فرامل (ABS)، مساند الرأس أوتوماتيكية، و حزمة التعليق التكيفية، نظام وسائد هوائية متطور ذات مراحل انتفاخ متعددة (AABS)، وسائد هوائية، و انذار ضد السرقة، وقفل باب أوتوماتيكي.

وتمتلك السيارة ميزة تحذير البقعة صعبة الرؤية، وكشف للصدمات، ومساعد الفرامل (BA) وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، و برنامج التوازن الإلكتروني (EBD)، نظام مساعدة لتسلق المرتفعات، ونظام منع الحركة، و تثبيت مقاعد الأطفال ISOFix، وتحذير مغادرة حارة السير، وحساسات الركن، وكاميرا خلفية، وتفتح السيارة بابها بمجرد لمسها بشرط تواجد المفتاح في جيبك، مع حفظ وضعيات عجلة القيادة حسب مقاساتك.

وتأتى المقصورة بشاشة لمس كبير تتيح لك تخزين كل بياناتك وضبط رحلتك كما تريد، بالإضافة لنظام صوتي داخلي فائق من 18 سماعة لتقديم صوت ثلاثي الأبعاد و عازل للضوضاء الخارجية.
قصة سيارة ياسمين صبري.. صور فيسبوك مفبركة.. والسيارة موديل مختلف وسوداء اللون
قصة سيارة ياسمين صبري.. صور فيسبوك مفبركة.. والسيارة موديل مختلف وسوداء اللون
قصة سيارة ياسمين صبري.. صور فيسبوك مفبركة.. والسيارة موديل مختلف وسوداء اللون
قصة سيارة ياسمين صبري.. صور فيسبوك مفبركة.. والسيارة موديل مختلف وسوداء اللون
قصة سيارة ياسمين صبري.. صور فيسبوك مفبركة.. والسيارة موديل مختلف وسوداء اللون
قصة سيارة ياسمين صبري.. صور فيسبوك مفبركة.. والسيارة موديل مختلف وسوداء اللون
قصة سيارة ياسمين صبري.. صور فيسبوك مفبركة.. والسيارة موديل مختلف وسوداء اللون
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