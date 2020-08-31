من خلع الكتافات لـ إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة في "خناقة"ضابط الشرطة وعضوة بالنيابة الإدارية

شهدت محكمة مصر الجديدة في الساعات القليلة الماضية، واقعة أثارت الرأي العام عندما أقدمت سيدة عضوة فى النيابة الإدارية بالتعدي على ضابط أثناء تأدية عمله داخل المحكمة فضلًا عن قيامها بخلع رتبته الميري وتوجيه السباب والقذف فى حقه.

دقائق معدودة، وتعالت الاصوات فى "طرقة" المحكمة حتى تدخل أفراد الأمن وتم التحفظ على السيدة التي قامت بتوجيه السباب والشتائم لضابط الشرطة، حتى تولت النيابة العامة التحقيق الذي أجرى بمعرفة احمد خالد وكيل النائب العام، وبإشراف كل من اسماعيل محمود رئيس النيابة، و معتز زكريا مدير نيابة النزهة.





وبدورها استمعت جهات التحقيق إلى أقوال كل من ضابط الشرطة المعتدى عليه ، وشهود الواقعة المكلفين بتأمين المحكمة حيث وجهت النيابة تهمة سب وقذف لضابط أثناء تأدية عمله عندما ابلغها بضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المحكمة إلا أنها رفضت وابلغته أنها تعمل مستشارة بجهه دولية ، وعندما طالبها بابراز هويتها رفضت وقالت له لفظ مسيء " زباله " .

وبعد الاستماع الي جميع الاطراف في الواقعة، كلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة من الجهة الادارية المختصة بوزارة الداخلية لفحص محتوى الحرز لبيان وتحديد التلفيات وقيمتها تحديدا والتحفظ على الاسطوانة المدمجة فى التحقيقات، كما أمرت بتسليم الهاتف المحمول والكارنيه محتوى الحرز فى الواقعة لمالكه، مع التحفظ على الأسطوانة المدمجة محل الاتهام.

وفي نهاية التحقيقات أمرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل السيدة بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، ولكن تعذرت السيدة عن دفع المبلغ فتم حجزها لحين دفع الكفالة المقررة لها.

ومن جهته كلف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بإجراء التحقيق فى الواقعة مع عرض ملف الواقعة على النيابة الادارية بعد ان ينتهي التحقيق.





جاء ذلك فى ضوء ما تم تداوله اعلاميًا حيال قيام إحدى السيدات بالتعدي على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، وفحص الواقعة وتبين أنها عضو بالنيابة الإدارية.





وكان ضابط شرطة برتبة مقدم أثناء قيامه بتأدية عمله قام بمنع سيدة من دخول محكمة مصر الجديدة الا فى حال ارتداء كمامة مما أثار غضب السيدة فوجهت له السب، وخلعت كثافة رتبته الميرى .

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو الاعتداء حيث ظهرت السيدة في الفيديو وهي ترفع صوتها على الضابط الذي طالبها بلبس الكمامة قبل دخولها لتقول له السيدة: "انا مستشار وعضو امم متحدة".

وطالبها الضابط بإخراج كارنيه عملها ورفضت قائلة " والله ما هتاخد كارنيهي"، ليرد عليها الضابط "انتي بتصوري ومش لابسة كمامة هضطر اجيب الشرطة النسائية واكلبشك ".

وردت عليه السيدة بالسب والشتم وقامت بنزع الكتافة من على بدلة الشرطة ورفضت إعطاءه له بعد أن قام بأخد هاتفها لعدم التصوير والاتصال على أحد.

وقال مجدي حلمي، المحامي بالنقض، إن الاعتداء الذي وقع على قائد الحرس المكلف بتأمين محكمة مصر الجديدة، من قبل سيدة قد تواجه فيها عدة اتهامات من ضمنها السب والقذف والتعدي على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله.

وأوضح أن المادة رقم 136 و 137 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس من سنتين لـ 3 سنوات للسيدة التي تعدت على ضابط الشرطة أثناء تأدية عمله.

وأشار إلى أنه سوف يتم توجيه تهمة الإخلال بالجلسات العامة وقد يصل فيها العقوبة بالحبس من سنة لثلاث سنوات طبقا لنص المادة 106 من قانون العقوبات وأوضح أنه لا يحقق للسيدة التعدي على ضابط شرطة حتى ولو ثبت أنها مستشارة بالأمم المتحدة لا يمنعها ذلك من المساءلة القانونية.