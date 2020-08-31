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تعليم

مجلس جامعة الإسكندرية يعلن أسماء الفائزين بجوائز عام 2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:39 م
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أحمد بسيوني

وافق مجلس جامعة الاسكندرية فى جلسته المنعقدة، برئاسـة الدكتـــور عصام الكردى رئيس الجامعة على منح جوائز الجامعة لعام 2020 لعدد من الأساتذة.

ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة التقديرية لعام 2020 لكل من الدكتورة تحية توفيق محمد دعبيس الأستاذ بكلية الصيدلة وذلك فى المجال الطبى، والدكتور محمد السيد محمود إبراهيم الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمود محمد عصمت محمد بلبع الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور مدحت محمود أحمد سرور الأستاذ بكلية الهندسة وذلك وفى المجال العلمى، والدكتور محمد إبراهيم محمد حسن شرف الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور محمد شاكر عبد الخالق عبد الله سرور الأستاذ بكلية الفنون الجميلة وذلك فى المجالات الإنسانية والعلوم الاجتماعية. 

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ووافق المجلس على منح جائزة التميز العلمى لعام 2020 لكل من الدكتور أحمد عبد الرحيم حسين الأستاذ ووكيل معهد الدراسات العليا والبحوث للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير فكرى السيد النحاس الأستاذ بكلية الطب البيطرى، وذلك فى المجال العلمى، والدكتورة صفاء أحمد عبد السلام الأستاذ ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع، وذلك فى المجالات الإنسانية والعلوم الإجتماعيه.
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ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة للتشجيع العلمى لعام 2020 في المجال الطبي للدكتورة رشا فاضلى محمد ماضى الأستاذ المساعد بكلية الطب ، والدكتور تامر نبيل أحمد عبد الباقى المدرس بكلية الطب، والدكتورة أميرة فوزى على إسماعيل الياظبى الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، والدكتورة بريهان أحمد سعد أحمد الزهار المدرس بكلية الصيدلة.


وتضم جوائز المجال العلمى، الدكتورة أسماء فهمى عبد الجيد خفاجة السعرانية الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، والدكتورة أميرة محسن السيد، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، والدكتور كريم محمد بدر الصبروت، المدرس بكلية الزراعة، والدكتور سعيد إبراهيم عبد الله بحيرى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة سابا باشا، وفى المجالات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، الدكتورة هديل محمد عزيز نظمى سليم عبد الصمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة.

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