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حوادث

النيابة الإدارية تطالب أعضاءها بسرعة إنجاز تحقيقات مخالفات البناء وإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:49 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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جودت عيد
أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء على وجه عاجل، ومراعاة ما تقتضيه المادة 175 مكرر من التعليمات العامة بإحالة كافة المخالفات التي يثبت التحقيق وقوعها إلى المحكمة التأديبية العاجلة.

وأضاف بيان النيابة الإدارية، أنه على النيابات إخطار مكتب المستشار رئيس الهيئة ببيان بالقضايا التي تتناول مخالفات البناء سالف الإشارة إليها.

جاء ذلك في ضوء انتشار ظاهرة المخالفات وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها.

وأكد ضرورة تنفيذ حكم المادة 175 مكرر من التعليمات العامة للنيابات المضافة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 222 لسنة 2019 في 21 أغسطس 2018، بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بهدف التصدى لتلك الظاهرة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
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