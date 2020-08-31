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فن

علا رشدي تظهر بلوك جديد.. شاهد رد فعل الجمهور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:16 م
علا رشدي
علا رشدي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة علا رشدي متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت علا رشدي بلوك جديد بقصة شعر مختلفة وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "حلو النيولوك الجديد ده" و"أحسن ممثلة في مصر" و"تحفه عليكي".

وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.


وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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