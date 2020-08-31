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فن

مع أسرته .. مصطفى قمر يقضي عطلته الصيفية بمطروح

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:27 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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مصطفى كرم
نشر الفنان مصطفى قمر مجموعة من الصور له مع زوجته وأولاده خلال قضاء عطلتهم الصيفية بمدينة مطروح.



وعلق مصطفى قمر على الصور قائلا " احترم خصوصيتك"، وانهالت علية الردود من متابعيه: " منورين" و " مطروح مالديف مصر" و " أحلى نجم منورين". 



ومن ناحية أخري طرح مصطفى قمر أول دعاء من ألبوم "حنن عليا يارب" للجمهور عبر قناته على "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "وش الخير" من كلمات الشاعر ناصر الجيل، من ألحان وتوزيع محمد ضياء. 



ومن المقرر طرح باقي الأدعية أيضًا عبر قناة مصطفة قمر على  اليوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضًا.

يذكر ان اخر اعمال مصطفي قمر البوم بعنوان "ضحكت ليا" تم طرحه في عام 2019.

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