إزالة 40 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بمركزي طامية وإطسا بالفيوم

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم علي استمرار جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية ومديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع قوات الشرطة والجهات المعنية.





وأوضح وكيل الوزارة أن تلك الحملات تأتي في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين .









خلال ذلك قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع الوحده المحليه وبأشراف المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا و المهندس ماهر ابورحيل مدير الادارة الزراعية بمركز أطسا ، وقوات الشرطه بقيادة العميد أسامه ابوالليل مأمور مركز شرطة اطسا بتنفيذ حمله مكبره اليوم إزالة عدد ٢٥ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمركز اطسا بمساحة فدان واحد وستة قراريط بناحية دفنو وقلهانه ومنشأة رمزي بحضور المهندس علي مشرف رئيس قسم حماية الاراضى و عصام الدوح رئيس الوحدة المحلية بقلهانه بمشاركة قوات الشرطة بمركز اطسا نائب مأمور مركز شرطة اطسا





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم وقوات الشرطه بقيادة اللواء زهدى مساعد مدير امن الفيوم والعميد أمير السحلي مأمور بندر الفيوم بتنفيذ حمله مكبره





أسفرت عن إزالة عدد ٦ حالات مساحه ٩قيراط بناحيه الممشي السياحي زمام حي شرق وبحضور المحاسب محمد حمدي رئيس حي شرق والمهندس خالد فتحي رئيس قسم حماية الاراضى بالاداره





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة الزراعية بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية . بتأمين من قوات الأمن بقسم شرطة طامية بقيادة اللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير أمن الفيوم والعميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية والعقيد شريف عبد العظيم مفتش مباحث طامية والعقيد هاني تعيلب مفتش مباحث مركز طامية وسنورس.



