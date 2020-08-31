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في ناس مكسلة.. محلية النواب: فرصة نهائية للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية سبتمبر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:18 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين
قال محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن رئيس الوزراء أعلن أنه لا تمديد لفترة التصالح في مخالفات البناء .

وأضاف محمد عطية الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "في ناس مكسلة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء".

وتابع محمد عطية الفيومي "هناك فرصة لآخر شهر سبتمبر للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء".

وأكد محمد عطية الفيومي أنه "لا يصح أن نستمر في بناء المباني المخالفة وغير القانونية".

ولفت محمد عطية الفيومي إلى أن "التعدي ومخالفات البناء تدمر صحة المواطن وتجعل الشباب غير صالح للمجتمع"، مطالبا "يجب أن تكون هناك هيبة للدولة كي نعيش في أمان، ويجب أن يتم تطبيق القانون بحذافيره".

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