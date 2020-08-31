عميد حقوق عين شمس: الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله جريمة في القانون

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية حقوق عين شمس، تعليقا على اعتداء سيدة على ضابط شرطة داخل محكمة، "الفيديو مستفز لي كمواطن مصري غيور على دولته وسمعة الشرطة".





وأضاف ناجي عبد المؤمن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، " ضابط الشرطة كان يطالب السيدة بارتداء الكمامة داخل المحكمة، وسمعنا لفظ يعتبر جريمة سب".





وتابع ناجي عبد المؤمن "الاعتداء على ضابط شرطة يعتبر اعتداء على موظف عام وهي جريمة مجرمة بالقانون".





وأكمل ناجي عبد المؤمن "حتى لو مستشار في الأمم المتحدة نحن في دولة قانون ولا يصح أن تقوم بانتهاك القانون".





ولفت ناجي عبد المؤمن "احترم تصرف الضابط وفق الفيديو المتداول والتحقيقات مستمرة في هذا الملف ".