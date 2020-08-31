إثارة وغموض.. إعلان جديد للموسم الثاني من مسلسل ابنة السفير.. فيديو

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل التركي الشهير ابنة السفير برومو جديد للحلقة الأولى من الموسم الثاني، قبل أيام من عرضه.





وحملت الحلقة طابع الإثارة والتشويق، بعدما ينجو سلطان" انجين اكيورك" من الموت ويحتضن نارين" نسيلهان اتاغول" التي أنقذها من يد أمين الذي حاول خطفها.





ولكن لم تكتمل الفرحة وتتعرض نارين لإصابة برصاص ومن هنا يبدأ الصراع بين سلطان وصديقه فايز الذي يحب نارين.





وانتهت أحداث الموسم الأول بخطف أمين لـ نارين "نسيهال أتاغول" وإصابة سلطان "انجين اكيورك" بالرصاص أثناء محاولته لإنقاذها.



