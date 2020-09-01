حكم ارتداء الفتاة للبنطلون الواسع والصندل.. أزهري يرد.. فيديو

قال الدكتور علي عثمان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن ارتداء المرأة اللبس الواسع جائز شرعا فليس في الإسلام زي محدد وإنما لا بد أن يتحقق فيه الستر وعدم لفت الأنظار فهذا هو الضابط في زي المرأة سواء تحقق بأي شكل.









لباس الشهرة هو اللباس الذي يلفت الانتباه والنظر إليه ويقصد به الفخر فهذا لا يجوز شرعا إن قصده فاعله. وأضاف، عثمان، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، على فيس بوك، ردا على سؤال "ما حكم ارتداء الفتاة للبنطلون الواسع؟ أن





ظهور الإنسان بمظهر جيد لا شيء فيه طالما لم تكن هناك نية للتفاخر. وأشار إلى أن التحريم هنا ليس لمجرد اللبس وإنما بتعمد التكبر والتفاخر والغرور باللباس على الآخرين، منوها أن





قراءة المرأة للقرآن بدون زي شرعي

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة عند قراءتها للقرآن لا يشترط لها أن ترتدى الحجاب بسبب حرارة الجو.





وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يجوز قراءة القرآن بملابس المنزل وبدون حجاب؟»، أنه يصح للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب ولا مانع من ذلك وإن كان من أداب التلاوة أن تستتر فى هذا الحال لأن هذا مجلس تحضره الملائكة فيستحى من الملائكة ولكن هذا على سبيل أنه من آداب التلاوة وليس أمرًا واجبًا.





وأشار إلى أنه كما يشترط لبس الحجاب فى الصلاة لا يشترط لبس الحجاب عند قراءة القرآن.





حكم لبس المرأة للصندل